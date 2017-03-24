19:04 | ФУТБОЛ — Италия

"Ювентус" близок к продлению контракта с Дибалой

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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала близок к продлению контракта с туринским клубом, утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, официально о продлении соглашения будет объявлено в начале апреля. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, зарплата 23-летнего аргентинца составит 7,5 миллиона евро в год.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Дибала провел 22 матча, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Также на его счету два мяча в шести встречах Лиги чемпионов.

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