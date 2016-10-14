Йоветич зимой может вернуться в "Фиорентину"

"Фиорентина" в зимнее трансферное окно постарается вернуть в свои ряды форварда "Интера" Стевана Йоветича, сообщает Football Italia. Минувшим летом команда из Флоренции предпринимала попытку усилиться черногорским форвардом, однако не сумела приобрести футболиста.

Йоветич защищал цвета "Фиорентины" с 2008 по 2013 год, после чего стал игроком "Манчестер Сити", в котором провел два сезона. 26-летний форвард не получает достаточного количества игровой практики при нынешнем главном тренере "Интера" Франке Де Буре. По информации издания, зимой "фиалки" вновь постараются договориться с черно-синими о возвращении своего бывшего игрока.