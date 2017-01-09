17:56 | ФУТБОЛ — Италия

Йоветич ведет переговоры о переходе в "Севилью"

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Нападающий "Интера" Стеван Йоветич в ближайшее время станет игроком "Севильи", сообщает Gazzetta dello Sport. Черногорец вместе со своим агентом днем прибыли в офис миланского клуба, чтобы уладить последние детали сделки. По сведениям итальянцев, остается дождаться только официального объявления об этом переходе. Финансовые подробности не раскрываются.

Ранее сообщалось об интересе к Йоветичу со стороны "Спартака". По сведениям итальянских СМИ, красно-белые были готовы отдать 15 миллионов евро за форварда, но тот не захотел ехать в Россию. В этом сезоне Йоветич провел в составе "Интера" девять матчей, в которых забил три мяча.

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Материалы REN-TV

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