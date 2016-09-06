15:26 | ФУТБОЛ — Италия

Йоветич разочарован, что "Интер" не включил его в заявку на Лигу Европы

0
0
0

Нападающий "Интера" Стеван Йоветич разочарован тем, что клуб не внес его в заявку на Лигу Европы. Тем не менее, 26-летний черногорец не намерен покидать миланскую команду из-за этого.

- Я разочарован, но нас таких четверо, так что я не один, - цитирует Premium Sport Йоветича. - Надеемся, что "Интер" выйдет из группы, а затем нас смогу дозаявить и мы выиграем Лигу Европы.

Переход в другой клуб? Я не был близок к "Милану", как писали, но переговоры с "Фиорентиной" были. В конце концов, меня не продали, и я хочу остаться в "Интере".

 

0
0
0

Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ