Йоветич разочарован, что "Интер" не включил его в заявку на Лигу Европы

Нападающий "Интера" Стеван Йоветич разочарован тем, что клуб не внес его в заявку на Лигу Европы. Тем не менее, 26-летний черногорец не намерен покидать миланскую команду из-за этого.

- Я разочарован, но нас таких четверо, так что я не один, - цитирует Premium Sport Йоветича. - Надеемся, что "Интер" выйдет из группы, а затем нас смогу дозаявить и мы выиграем Лигу Европы.

Переход в другой клуб? Я не был близок к "Милану", как писали, но переговоры с "Фиорентиной" были. В конце концов, меня не продали, и я хочу остаться в "Интере".