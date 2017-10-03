Янис Хаджи: "Я очень разочарован "Фиорентиной"

Полузащитник молодежной сборной Румыний Янис Хаджи остался разочарован действиями "Фиорентины". По мнению сына Георге Хаджи, он добился прогресса, но не был оценен по достоинству.

- Я очень разочарован, - приводит Football Italia слова Хаджи. - Я хорошо тренировался, добился прогресса. Надеялся, что сыграю больше, но ничего не получилось. В "Фиорентине" мне сказали, что могу уйти в аренду летом, но в итоге об этом со мной никто так и не поговорил. Мне говорили, что очень довольны мной. Это футбол, главное - продолжать работать и преодолевать трудности. Через несколько месяцев посмотрим.