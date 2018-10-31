Яквинта получил тюремный срок

Бывшего форварда "Ювентуса" и сборной Италии Винченцо Яквинту приговорили к тюремному заключению, сообщает Football Italia. Чемпиона мира 2006 года признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, но не в помощи мафии.

Сегодня Яквинта был приговорен к двум годам лишения свободы – в мае прокурор требовал шесть лет для экс-футболиста. Найденные в квартире 38-летнего итальянца пистолет и карабин связаны с преступлениями калабрийской мафиозной группировки. Яквинта утверждает, что не использовал оружие, а передал его своему отцу, которого в свою очередь осудили на 19 лет за связи с мафией.

Отметим, что бывший нападающий "Ювентуса" не будет считаться виновным до тех пор, пока не исчерпает все возможности для апелляции, кроме того за такое незначительное наказание он не будет сразу заключен в тюрьму.