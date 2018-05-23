Яквинта может получить шесть лет тюрьмы за связи с мафией

Бывший форвард "Ювентуса" и сборной Италии Винченцо Яквинта может сесть в тюрьму на шесть лет. Его подозревают в связях с мафией.
Как сообщает Football Italia, еще в 2015 году ему предъявили обвинение в нелегальном хранении оружия и в связях с "Ндагенте" - калабрийской мафией. В связях с мафиози подозревается не только сам игрок, но и его отец. Всего по этому делу проходят более 140 человек.
Теперь же стало известно, какое наказание могут получить фигуранты дела. 38-летнему футболисту грозит шесть лет тюрьмы, для его отца прокуратура требует 19 лет. Указано, что "Ндагенте", в частности незаконно, получала прибыль от проектов, направленных на реконструкцию в регионе Эмилия-Романья после землетрясения.
Нападающий завершил карьеру в 2012 году.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/
molfar
==в связях с "Ндагенте"== Правильно: в связях с Ндрангетой (без кавычек и с корректным склонением по падежам)
16:25