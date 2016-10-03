Якини уволен с поста главного тренера "Удинезе"

Руководство "Удинезе" по итогам матча 7-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (0:3) приняло решение об увольнении Джузеппе Якини с поста главного тренера, информирует пресс-служба черно-белых. Специалист возглавил клуб в мае 2016 года, сменив Луиджи Де Канио. На данный момент "зебры" занимают 16-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков, что на одно меньше чем у "Палермо", которое идет в зоне вылета.