09:54 | ФУТБОЛ — Италия

Якини уволен с поста главного тренера "Удинезе"

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Руководство "Удинезе" по итогам матча 7-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (0:3) приняло решение об увольнении Джузеппе Якини с поста главного тренера, информирует пресс-служба черно-белых. Специалист возглавил клуб в мае 2016 года, сменив Луиджи Де Канио. На данный момент "зебры" занимают 16-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков, что на одно меньше чем у "Палермо", которое идет в зоне вылета.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tranmer

ДЗУЗЕППЕ ЯКИНИ УВОЛИЛИ!!!! Какой Мурат Якин????

10:17

Fritz1983

ФИЗРУК!

10:15

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