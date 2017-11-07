Вратарь "Ромы" назвал своим кумиром Буффона

Вратарь "Ромы" Алиссон признался, что его вдохновляет игра голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. Бразилец назвал игрока туринцев одним из лучших в истории на своей позиции.

- Буффон - мой кумир, он очень вдохновляет меня, - цитирует GloboEsporte Алисона. - Джанлуиджи – один из величайших голкиперов в истории, если не самый великий. Если говорить про других вратарей, мне нравятся Давид де Хеа и Ян Облак. Они показывают хорошую игру в "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико".

Напомним, Алиссон выступает за клуб из Рима с 2016 года. За это время он принял участие в 32 матчах во всех клубных турнирах. В этом сезоне на его счету 9 матчей "на ноль" из 15.