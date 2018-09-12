Врачи раскрыли секрет хорошей формы Роналду

Врачи, наблюдающие за здоровьем форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказали, что главным секретом хорошей формы 33-летнего португальца является преданность делу и постоянное соблюдение нескольких привычек.

- Три пункта успеха Роналду: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых, - сказал доктор Хуан Карлос Эрнандес в интервью La Gazzetta dello Sport.

- Разница между Криштиану и другими - преданность делу, - приводит слова врача Мика Клегга это же итальянское издание. - Он никогда не останавливается.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт. Он провел 3 матча за туринский клуб в серии А и отметился одной результативной передачей.

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