19:36 6 марта | Футбол — Италия

Врачи назвали причины смерти капитана "Фиорентины" Астори

Фанаты отдают дань памяти Давиде Астори. Фото AFP
Фанаты отдают дань памяти Давиде Астори. Фото AFP
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Состоялось вскрытие тела бывшего капитана "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает oasport.it. Футболист скончался в возрасте 31 года во сне 4 марта в отеле Удине в ночь перед гостевой игрой серии А.

 
Давиде АСТОРИ."Покойся с миром, чемпион". Футбольный мир скорбит вместе с семьей Астори

По предварительным итогам вскрытия смерть произошла от естественных причин. Вероятнее всего, смерть Астори связана с сердечными причнами на брадиартрической основе (нарушения проводимости по сердечной мышце, приводящие к частоте сокращений менее 60 в минуту), с отмеченными поливисцеральными скоплениями и отеком легких.

Данный диагноз не является окончательным, необходимы подробные гистологические исследования.

Из-за смерти Астори все матчи 27-го тура чемпионата Италии, намеченные на 4 марта, были перенесены.

Уже стало известно, что "Фиорентина" переведет семье Астори его зарплату в двойном размере. Кроме того, "фиалки" и "Кальяри" выведут из обращения 13-й номер, под которым Астори выступал в клубах.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Гуру1974

Да, 40-45 может быть, но далеко не у всех. Нужно точно знать причину, это поможет другим.

06:46

TimurT

Дoстали вeздeсyщие кaмepы ГИБДД? Ecть oднa хитpoсть кaк oбмaнyть кaмеpy и избежать штpaфа, и при этом не нaрyшить закон, прочитал здесь http://bezkamer.blogspot.ru Ocлeпляет кaмеры и они не никак не могут сфотографировать ваш номер! Работает на ура!

02:30

sergs1

эх, грамотеи...

00:25

defender_8

Перевод с ошибками. Но суть не в этом. Тошно на душе, когда уходят молодые.

22:09 6 марта

Нефилим

Брадиартрическая....суставов в сердце резко мало стало вдруг?))))

21:08 6 марта

Нефилим

Брадиаритмическое, грамотеи блин... В статье вода, нормальная причина смерти не указана.

21:08 6 марта

PvsZ

Менее 60 в минуту? Так погодите, у тренированных спортсменов пульс в покое (в частности, во сне) может составлять всего 35-40 ударов в минуту, но ведь сердце у всех подряд от этого не останавливается. Понятнее не стало, если честно.

20:56 6 марта

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