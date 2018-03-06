Врачи назвали причины смерти капитана "Фиорентины" Астори

Состоялось вскрытие тела бывшего капитана "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает oasport.it. Футболист скончался в возрасте 31 года во сне 4 марта в отеле Удине в ночь перед гостевой игрой серии А.

По предварительным итогам вскрытия смерть произошла от естественных причин. Вероятнее всего, смерть Астори связана с сердечными причнами на брадиартрической основе (нарушения проводимости по сердечной мышце, приводящие к частоте сокращений менее 60 в минуту), с отмеченными поливисцеральными скоплениями и отеком легких.

Данный диагноз не является окончательным, необходимы подробные гистологические исследования.

Из-за смерти Астори все матчи 27-го тура чемпионата Италии, намеченные на 4 марта, были перенесены.

Уже стало известно, что "Фиорентина" переведет семье Астори его зарплату в двойном размере. Кроме того, "фиалки" и "Кальяри" выведут из обращения 13-й номер, под которым Астори выступал в клубах.