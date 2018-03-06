Врачи назвали причины смерти капитана "Фиорентины" Астори

Состоялось вскрытие тела бывшего капитана "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает oasport.it. Футболист скончался в возрасте 31 года во сне 4 марта в отеле Удине в ночь перед гостевой игрой серии А.
По предварительным итогам вскрытия смерть произошла от естественных причин. Вероятнее всего, смерть Астори связана с сердечными причнами на брадиартрической основе (нарушения проводимости по сердечной мышце, приводящие к частоте сокращений менее 60 в минуту), с отмеченными поливисцеральными скоплениями и отеком легких.
Данный диагноз не является окончательным, необходимы подробные гистологические исследования.
Из-за смерти Астори все матчи 27-го тура чемпионата Италии, намеченные на 4 марта, были перенесены.
Уже стало известно, что "Фиорентина" переведет семье Астори его зарплату в двойном размере. Кроме того, "фиалки" и "Кальяри" выведут из обращения 13-й номер, под которым Астори выступал в клубах.
Гуру1974
Да, 40-45 может быть, но далеко не у всех. Нужно точно знать причину, это поможет другим.
06:46
TimurT
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02:30
sergs1
эх, грамотеи...
00:25
defender_8
Перевод с ошибками. Но суть не в этом. Тошно на душе, когда уходят молодые.
22:09 6 марта
Нефилим
Брадиартрическая....суставов в сердце резко мало стало вдруг?))))
21:08 6 марта
Нефилим
Брадиаритмическое, грамотеи блин... В статье вода, нормальная причина смерти не указана.
21:08 6 марта
PvsZ
Менее 60 в минуту? Так погодите, у тренированных спортсменов пульс в покое (в частности, во сне) может составлять всего 35-40 ударов в минуту, но ведь сердце у всех подряд от этого не останавливается. Понятнее не стало, если честно.
20:56 6 марта