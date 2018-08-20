Врач: "Стринич может пропустить 3-4 месяца из-за проблем с сердцем"

Врач-кардиолог Бруно Кару рассказал, сколько может пропустить из-за проблем с сердцем защитник "Милана" Иван Стринич. Ранее стало известно, что у него гипертрофия сердечной мышцы.

- Чтобы понять, о какой гипертрофии идет речь, Стриничу нужно отдохнуть не менее 3-4 месяцев, - цитирует врача Tuttosport. - Более короткий период просто не имеет смысла, если в ближайшие четыре недели он не пройдет более детальное обследование, которое поможет предотвратить более серьезную патологию.

31-летний футболист перешел в "Милан" этим летом. Вторую половину прошлого сезона он провел в "Сампдории", отыграв 17 матчей в чемпионате Италии. На чемпионате мира-2018 он провел шесть матчей и помог Хорватии дойти до финала.