Врач "Наполи": "У Милика нет психологических проблем. Меня неправильно поняли"

Глава медицинского департамента "Наполи" Альфонсо Ди Никола заявил, что его слова о здоровье форварда Аркадиуша Милика были неверно поняты. Ранее СМИ распространили слова врача о том, что "Милик готов физически, но не психологически".

– Я хочу прояснить то, что я читал во многих местах: у Милика нет психологических проблем, мои слова были неверно истолкованы, – передает Zero Radio слова Ди Николы. – Я имел в виду, что любому 24-летнему футболисту после двух разрывов "крестов" требуется время, чтобы набрать лучшую физическую и психологическую форму. И больше ничего. Я уверен, что Милик скоро вернется, чтобы помогать команде.