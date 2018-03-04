Врач "Наполи" - о смерти Астори: "Италия - в лидерах по предотвращению внезапных смертей"

Врач "Наполи" Альфонсо Де Никола прокомментировал информацию о скоропостижной смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Игрок скончался во сне в возрасте 31 года.

- К сожалению, это могло произойти и это произошло, - цитирует Football Italia Де Николу. - Трагедия должна стимулировать исследование того, как мы выявляем проблемы и предотвращаем их в будущем.

Италия находится на лидирующих позициях по предотвращению синдрома внезапной смерти. Это патология, которую в Италии изучают больше, чем где-либо еще.

У нас строгие правила, есть серьезные тесты, которые проходят перед тем, как получить разрешение на участие в спортивных состязаниях. Тесты являются основополагающими для выявления и предотвращения сердечных проблем.