Врач "Беневенто" взял на себя вину за положительную допинг-пробу капитана команды

Врач "Беневенто" Вальтер Джорджоне взял на себя вину за то, что капитан команды Фабио Лучиони сдал положительную допинг-пробу. Такое заявление специалист сделал во время слушаний в Национальном антидопинговом комитете Италии. Как сообщает AFP, Джорджоне заявил, что во время восстановления 30-летнего защитника использовал спрей, который содержал запрещенные вещества.

По его словам, о содержимом спрея не знал Лучиони, также препарат не был доступен другим членам клуба и игрокам. Временно отстраненному Лучиони грозит от одного до четырех лет дисквалификации.