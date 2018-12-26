Впервые за пять лет Роналду забил гол после выхода на замену в игре чемпионата

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил второй гол своей команды в матче с "Аталантой" (2:2). Впервые за пять лет игрок отличился после выхода на замену в матче национального чемпионата.

Роналду появился на поле на 65-й минуте, когда его команда проигрывала со счетом 1:2. Сравнять счет ему удалось через 13 минут. Роналду протолкнул мяч в ворота после розыгрыша углового. В последний раз в матче внутреннего первенства 33-летний нападающий забивал после того, как он выходил со скамейки запасных, 6 апреля 2013 года. Это был матч "Реала" с "Леванте", который завершился со счетом 5:1.