Впервые за 74 года все команды серии А потерпели минимум 3 поражения за 15 туров

Текущий сезон чемпионата Италии уже вошел в историю, несмотря на то что сейчас идет только 15-й тур. Как сообщает Opta, впервые с 1942 года каждая из команд серии А потерпела минимум 3 поражения за 15 игр. Тогда чемпионом Италии стал "Торино", который в итоге за 30 туров потерпел 6 поражений.

Напомним, на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии лидирует "Ювентус", имеющий на своем счету 12 побед и 3 поражения.