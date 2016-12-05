13:46 | ФУТБОЛ — Италия

Впервые за 74 года все команды серии А потерпели минимум 3 поражения за 15 туров

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Текущий сезон чемпионата Италии уже вошел в историю, несмотря на то что сейчас идет только 15-й тур. Как сообщает Opta, впервые с 1942 года каждая из команд серии А потерпела минимум 3 поражения за 15 игр. Тогда чемпионом Италии стал "Торино", который в итоге за 30 туров потерпел 6 поражений.

Напомним, на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии лидирует "Ювентус", имеющий на своем счету 12 побед и 3 поражения.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Don

foreverCSKAforever, до вас им далеко)))

14:39

foreverCSKAforever

Ни фига там доги гоняют.

14:01

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