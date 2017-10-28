Впечатляющий перфоманс фанатов "Милана" перед матчем с "Ювентусом". Фото

Фанаты "Милана" перед матчем 10-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" устроили перфоманс, приуроченный к Хэллоуину. Южная трибуна стадиона "Сан-Сиро" была окрашена в клубные красно-черные цвета. Также был развернут баннер, на котором были изображены тыква и могильные плиты.

– Чемпионский кубок, мечта и великий кошмар, – было написано под баннером болельщиков домашней команды.

Напомним, матч "Милан" – "Ювентус" проходит сегодня. Встреча началась в 19.00 по московскому времени. К 10-й минуте игры счет не открыт – 0:0. "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча.