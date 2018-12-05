Возвращение Ибрагимовича в "Милан" может не состояться

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович скорее всего останется в американском клубе еще на сезон, сообщает ESPN. По данным источника, переговоры между шведом и "Миланом", который хотел его вернуть, не увенчались успехом. Сказалось и нежелание "Гэлакси" отпускать футболиста, с которым есть контракт до конца следующего сезона.

Ранее сам Ибрагимович подтверждал, что им интересуется "Милан", а сам он не против вернуться в клуб. "Россонери" хотели подписать шведа уже в январе.