Возбуждено уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве Астори

Прокурор Удине Антонио Де Николо сообщил, что возбуждено уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве капитана "Фиорентины" Давиде Астори. 31-летний футболист скончался во сне в ночь перед гостевым матчем с "Удинезе". Сообщалось, что Астори умер из-за проблем с сердцем естественного характера.

– Мы открыли уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве, – приводит Football Italia слова Де Николо. – Пока подозреваемых нет. Мы проведем вскрытие, в ближайшее время станут известны результаты.

За что Италия любила Астори