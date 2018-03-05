15:46 | Футбол — Италия

Возбуждено уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве Астори

Фанаты отдают дань памяти Давиде Астори. Фото AFP
Фанаты отдают дань памяти Давиде Астори. Фото AFP

Прокурор Удине Антонио Де Николо сообщил, что возбуждено уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве капитана "Фиорентины" Давиде Астори. 31-летний футболист скончался во сне в ночь перед гостевым матчем с "Удинезе". Сообщалось, что Астори умер из-за проблем с сердцем естественного характера.

– Мы открыли уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве, – приводит Football Italia слова Де Николо. – Пока подозреваемых нет. Мы проведем вскрытие, в ближайшее время станут известны результаты.

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