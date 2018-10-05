21:11 | Футбол — Италия

Войчех Щенсны: "Я никогда не стану следующим Буффоном"

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Голкипер "Ювентуса"  Войчех Щенсны признался, что не уверен в том, что сможет играть после 35 лет.

- Я никогда не стану следующим Буффоном, - приводит слова 28-летнего поляка Football Italia. - Я просто буду первым вратарем "Ювентуса". Я думаю только о том, чтобы препятствовать попаданию мяча в сетку ворот. Буду ли я играть до такого же возраста, как Буффон? Пока не могу положительно ответить на этот вопрос. В 25 лет для вас все кажется легким, а вот после 35 лет каждая тренировка становится жертвой.

Щенсны выступает за "Ювентус" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в составе "бьянконери" и пропустил 5 голов.

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