Войчех Щенсны: "Выбрал "Ювентус" за их особый менталитет"

Вратарь "Ювентуса" Войчех Щенсны заявил о том, что сделала выбор в пользу туринцев из-за их менталитета. По словам голкипера, вместе со "Старой синьорой" он намерен побороться за победу во всех турнирах.

– Я перешел в "Ювентус", потому что хочу бороться за победу в каждом турнире. Я выбрал их за особый менталитет, – приводит Gazzetta.it слова Щенсны. – С каждым днем тренировок я ощущаю себя все сильнее. Я готов биться за этот клуб.

Было непросто сделать этот выбор. Ты не можешь не согласиться, когда тебе предлагают перейти в такой клуб. В этом сезоне, как и в других, задача одна и та же – выиграть все турниры.