Войчех Щенсны: "Рома" потеряла очки в матче с "Аталантой" из-за первого тайма"

Голкипер "Ромы" Войчех Щенсны после ничьей с "Аталантой" (1:1) отметил, что результат справедлив. Также он признался, что в римском клубе понимают, что шансы на чемпионство потеряны.

- Мы потеряли очки из-за первого тайма, - цитирует пресс-служба клуба Щенсны. - Во втором тайме мы почти заслужили победу, но не сделали достаточно. Мы разочарованы. В первом тайме мы часто ошибались. "Аталанта" заслужила успех в первом тайме, но мы очень близки были к триумфу во втором тайме. Ничья справедлива.

"Рома" понимает, что "Ювентус" не растеряет преимущество в 8 очков, но "Рома" должны выиграть все оставшиеся игры и завоевать второе место.