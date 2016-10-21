Войчех Щенсны: "Рома" будет бороться с "Ювентусом" за чемпионство"

Вратарь "Ромы" Войчех Щенсны сообщил, что главная цель команды в этом сезоне - побороться с "Ювентусом" за чемпионство. Туринский клуб выигрывал скудетто на протяжении пяти сезонов подряд. Столичная команда в течение трех последних лет дважды входила в тройку сильнейших серии А.

– Цель только одна – бороться с "Ювентусом" за чемпионство, – приводит Football Italia слова Щенсны. – Впереди у нас долгий путь, и в ближайшей перспективе – матчи чемпионата Италии против "Палермо", "Сассуоло" и "Эмполи". В каждом из них мы рассчитываем на победу.

На данный момент от "Старой синьоры" нас отделяют 5 очков. "Роме" необходимо просто побеждать в каждом туре, отбросив в сторону мысли о конкурентах. Уверен, при правильном настрое мы способны обыграть любую команду серии А. Игры против "Интера" и "Наполи" подтвердили, что мы движемся верным курсом.