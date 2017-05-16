Войчех Щенсны: "Мне бы очень хотелось вернуться в "Арсенал"

Голкипер "Ромы" Войчех Щенсны заявил, что летом примет решение по поводу своего будущего. 27-летний поляк вернется летом в Англию, так как за римский клуб игрок выступает на правах аренды, а права на футболиста принадлежат "Арсеналу".

- Я счастлив в "Роме", - цитирует BT Sport Щенсны. - Чувствую, что вырос как вратарь, но для меня летом придет время принимать решение. Пока же я игрок "Арсенала", как только аренда закончится, я должен вернуться в Лондон. Всегда говорил, что мне бы очень хотелось вернуться в "Арсенал". Как я уже сказал, решение по моему будущему будет принято не сейчас, а через месяц или два.