Войчех Щенсны: "И представить не мог, что меня будут сравнивать с Буффоном"

Голкипер "Ромы" Войчех Щенсны подчеркнул, что этот сезон получился для него удачным. По словам польского вратаря, смена чемпионата пошла ему на пользу. В 2015 году он перешел в римский клуб из "Арсенала".

– Я перешел в "Рому" после ужасного сезона, – приводит Tmw слова Щенсны. – Все было очень плохо, но у меня появилась возможность реанимировать карьеру. Новый стимул, новый чемпионат мне очень помогли. Был ли это лучший сезоне в карьере? С точки зрения стабильности – да. Лучший голкипер лиги? Это очень смелое заявление, потому что в Италии много вратарей высочайшего класса. Я и представить не мог, что меня будут сравнивать с Буффоном.