18:24 | ФУТБОЛ — Италия

Войцех Щенсны: "Роме" тяжело будет восстановить разрыв с "Ювентусом"

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Голкипер "Ромы" Войцех Щенсны считает, что его команде сложно будет догнать лидера чемпионата Италии "Ювентус". На данный момент римляне идут на втором месте и отстают от туринцев на семь очков.

– Между нашей командой и "Ювентусом" есть разница в качестве игроков и менталитете, – цитирует Football Italia Щенсны. – На поле мы должны играть, как мужчины, а не мальчики. Жаль, что обычно мы возвращаемся в игру только после того как пропускаем. Теперь нам тяжело будет восстановить разрыв очков с лидером.

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