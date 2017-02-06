18:25 | ФУТБОЛ — Италия

Воспитанник "Ромы" сделал татуировку со ссылкой на свою страницу в твиттере

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Полузащитник "Беневенто" Амато Чичеретти сделал татуировку со ссылкой на свою страницу в твиттере. "Обещание выполнено", – подписал соответствующую фотографию футболист клуба серии B.

Отметим, что 23-летний хавбек является воспитанником "Ромы", но в главной команде римлян Чичеретти так и не дебютировал.

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баламошка

Родился в твиттере, умер в инстаграмме. Залайкал за свою жизнь 10 000 девах и 20 000 умных мыслей.

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