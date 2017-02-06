Воспитанник "Ромы" сделал татуировку со ссылкой на свою страницу в твиттере

Полузащитник "Беневенто" Амато Чичеретти сделал татуировку со ссылкой на свою страницу в твиттере. "Обещание выполнено", – подписал соответствующую фотографию футболист клуба серии B.
Отметим, что 23-летний хавбек является воспитанником "Ромы", но в главной команде римлян Чичеретти так и не дебютировал.
✅ Promessa mantenuta!!! ✍️🐥– Amato Ciciretti (@Ciciretti) 6 февраля 2017 г.
😅😅😅😀😀😀🤣🤣🤣 pic.twitter.com/TwVWyzEqyo
баламошка
Родился в твиттере, умер в инстаграмме. Залайкал за свою жизнь 10 000 девах и 20 000 умных мыслей.
19:08