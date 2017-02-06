Воспитанник "Ромы" сделал татуировку со ссылкой на свою страницу в твиттере

Полузащитник "Беневенто" Амато Чичеретти сделал татуировку со ссылкой на свою страницу в твиттере. "Обещание выполнено", – подписал соответствующую фотографию футболист клуба серии B.

Отметим, что 23-летний хавбек является воспитанником "Ромы", но в главной команде римлян Чичеретти так и не дебютировал.