Вопрос перехода Джеко в "Челси" будет решен в ближайшие 24 часа

Решение о том, состоится ли переход нападающего "Ромы" Эдина Джеко в "Челси", будет принято в блищайшие 24 часа, сообщает Il Tempo. По информации источника, итальянский клуб готов расстаться с 31-летним боснийцем и его одноклубником Эмерсоном за 60 миллионов евро. Такая сделка позволит римлянам решить проблемы с финансовым fair play. В тоже время, англичане предлагают за двух футболистов 50 миллионов евро и 10 миллионов евро в виде бонусов.

Отмечается, что основной проблемой в переговорах между "волками" и "синими" является личный контракт Джеко. Лондонцы готовы предложить ему соглашение на 1,5 года, в то время как игрок хочет получить либо более долгосрочный контракт, либо зарплату выше 8 миллионов евро в год после вычета налогов.

Напоним, Джеко выступает за "Рому" с 2015 года, его контракт с "волками" рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне форвард принял участие в 28 матчах на клубном уровне, забив 12 мячей и отдав 4 результативные передачи.