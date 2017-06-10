Вместо Мораты "Милан" готов потратить 60 миллионов на Калинича и Андре Силву

"Милан" отказался от покупки нападающего "Реала" Альваро Мораты. По данным испанских СМИ, 24-летний испанец близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Теперь "Милан" хочет вместо одного Мораты за 60 миллионов евро приобрести сразу двух игроков атаки: Николу Калинича из "Фиорентины" и Андре Силву из "Порту".

По данным Sky Sport Italia, за 29-летнего хорвата "фиалки" хотят получить около 30 миллионов. La Gazzetta dello Sport добавляет, что на оставшиеся деньги "красно-черные" могут заполучить и 21-летнего португальца.

В минувшем сезоне Калинич сыграл за "Фиорентину" в 41 матче во всех турнирах и забил 20 голов, в свою очередь Андре Силва в прошедшем сезоне провел 44 игры, в которых забил 21 гол и сделал 8 результативных передач