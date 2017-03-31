16:50 | ФУТБОЛ — Италия

Власти Неаполя запретили болельщикам "Ювентуса" посещать игры с "Наполи"

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Власти Неаполя запретили болельщикам "Ювентуса" посещать матчи с "Наполи" в этом сезоне, информирует Football Italia. Игры между этими командами проходят в условиях повышенного риска. В 2016 году власти Турина прибегли к такому же шагу. Неаполь в прошлом сезоне также уже запрещал болельщикам туринского клуба приезжать в город на матч.

Ближайшая встреча 30-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Ювентусом" пройдет в Неаполе 2 апреля. Уже 5 апреля соперники вновь сыграют в этом городе в рамках Кубка страны.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Такие меры НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ. Резоны администраций этих городов мне по-человечески понятны.

17:22

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