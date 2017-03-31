Власти Неаполя запретили болельщикам "Ювентуса" посещать игры с "Наполи"

Власти Неаполя запретили болельщикам "Ювентуса" посещать матчи с "Наполи" в этом сезоне, информирует Football Italia. Игры между этими командами проходят в условиях повышенного риска. В 2016 году власти Турина прибегли к такому же шагу. Неаполь в прошлом сезоне также уже запрещал болельщикам туринского клуба приезжать в город на матч.

​Ближайшая встреча 30-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Ювентусом" пройдет в Неаполе 2 апреля. Уже 5 апреля соперники вновь сыграют в этом городе в рамках Кубка страны.