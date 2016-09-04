16:55 | ФУТБОЛ — Италия

Владелец "Ювентуса" уверен, что борьба за титул на этот раз будет не такой легкой, как все говорят

0
0
0

Владелец "Ювентуса" Лапо Элканн отметил, что в этом сезоне туринской команде будет намного сложнее выиграть чемпионский титул, а подписание Гонсало Игуаина не может играть определяющей роли в борьбе за скудетто.

– Борьба за титул на этот раз будет не такой легкой, как все говорят, – приводит Football Italia слова Элканна. Но у нас есть состав, который позволяет занимать лидирующие позиции. Другие клубы такого не имеют. Игуаин? Я очень рад его подписанию, но он не может в одиночку принести нам успех.

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ