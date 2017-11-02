Владелец "Палермо" попросил Федерацию футбола Македонии не вызывать Несторовски в сборную

Владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини в открытом письме обратился к президенту Федерации футбола Македонии Илко Гьоргиоски, с просьбой не вызывать в национальную сборную нападающего Илию Несторовски. Македонец является лучшим бомбардиром команды на данный момент, в 12 встречах серии В он записал на свой счет 8 голов.

- Дорогой президент Гьоргиоски, обращаюсь к вам напрямую и прошу вас не вызывать Несторовски в сборную для участия в товарищеском матче против Норвегии, – говорится в письме. – Игрок очень важен для команды в матчах национального чемпионата. Я хорошо знаю, что у вас есть право приглашать любого футболиста в сборную, но, к сожалению, Федерация футбола Италии не приостанавливает матчи серии В на время игр сборных. Это наносит серьезный ущерб таким командам, как "Палермо", в составе которой есть много игроков национальных команд.

Я буду очень благодарен, если вы сможете принять мою просьбу в кажестве любезного жеста. Надеюсь с вами встретиться в будущем и пригласить в Палермо на игры нашей команды, за которую выступает два футболиста из Македонии.

Напомним, что 11 ноября Македония сыграет против Норвегии, а 12-го числа "Палермо" сыграет против "Кремонезе" в чемпионате.