Владелец "Палермо": "Дибала покинет "Ювентус" в январе"

Владелец "Палермо" Маурицио Зампарини заявил, что нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в январе покинет туринский клуб. 24-летний аргентинец был игроком "Палермо" с 2012 по 2015 год.

- Мне хочется плакать всякий раз, когда Дибала остается на скамейке запасных, - приводит слова функционера Football Italia. - Он остается в запасе из-за Аллегри. Пусть Аллегри попробует выиграть чемпионство с "Палермо". В "Ювентусе" легко быть феноменом.

Дибала уйдет, так как "Ювентус" захочет получить 120 миллионов евро. Думаю, это случится в январе. Он уедет в Испанию. У него есть предложения оттуда, а также из Англии.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 2 матча в серии А и не отметился результативными действиями.

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