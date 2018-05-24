12:39 | Футбол — Италия

Владелец "Милана" Ли Юнхун может покинуть клуб, если не заплатит до завтра 10 миллионов евро


Китайский бизнесмен, владелец "Милана" Ли Юнхун, возможно, будет вынужден покинуть клуб. У других владельцев акций клуба возникли сомнения в его платежеспособности.

Как сообщает La Repubblica, если китаец до завтра не заплатит 10 миллионов евро, он будет отстранен от руководства клубом. Сомнения в его финансовом состоянии возникли и в УЕФА. Федерация отвергла предложенную "Миланом" сделку по финансовому фэйр-плей.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что у предпринимателя может не хватить денег, чтобы содержать клуб. Если он не обеспечит финансирование, "Милан" может быть продан другому человеку.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/

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