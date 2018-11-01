Винченцо Яквинта: "Суд разрушает мою жизнь. Я как загнанный пес"

Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Винченцо Яквинта намерен обжаловать решение суда, который приговорил его к двум годам лишения свободы. Также осужден был и отец чемпиона мира 2006 года. Они признаны виновными в незаконном хранении оружия, также их подозревали в связях с мафией, но этот эпизод доказан не был.

– Это смешно! Это позор! – цитирует AFP Яквинту. – Они разрушают мою жизнь, хотя я ничего не сделал. Уже четыре года я как загнанный пес. Я страдаю, моя семья страдает, дети, хотя я ничего не совершал. Мы даже не знаем то название мафиозной группе, о которой суд говорит. Они просто так разрушают мою жизнь. Но мы восстановим справедливость. Этот приговор был вынесен без суда.