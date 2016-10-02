Винченцо Монтелло: "Милан" посвятил победу 80-летию Берлускони"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после победы над "Сассуоло" (4:3) подчеркнул, что команда посвящает победу Сильвио Берлускони, бессменному президенту клуба с 1986 года. К середине второго тайма красно-черные уступали сопернику 1:3, но после замены капитана Рикардо Монтоливо на 18-летнего Мануэля Локателли забили трижды.

- Сильвио Берлускони нас поздравил, - цитирует Football Italia Монтеллу. - Мы хотели одержать победу в честь его 80-летия. После первого тайма я был зол, потому что судья дал свисток, когда мы проводили контратаку.

Почему я заменил Монтоливо? Он был нашим лучшим полузащитником в последних трех матчах, но сегодня он был уставшим после 1:3. Мы решили поставить молодого парня, который не почувствовал бы такого сильного давления.