23:56 2 октября | ФУТБОЛ — Италия

Винченцо Монтелло: "Милан" посвятил победу 80-летию Берлускони"

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Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после победы над "Сассуоло" (4:3) подчеркнул, что команда посвящает победу Сильвио Берлускони, бессменному президенту клуба с 1986 года. К середине второго тайма красно-черные уступали сопернику 1:3, но после замены капитана Рикардо Монтоливо на 18-летнего Мануэля Локателли забили трижды. 

- Сильвио Берлускони нас поздравил, - цитирует  Football Italia Монтеллу. - Мы хотели одержать победу в честь его 80-летия. После первого тайма я был зол, потому что судья дал свисток, когда мы проводили контратаку. 

Почему я заменил Монтоливо? Он был нашим лучшим полузащитником в последних трех матчах, но сегодня он был уставшим после 1:3. Мы решили поставить молодого парня, который не почувствовал бы такого сильного давления.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ds23dsgg

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01:06

dijeridoo

Азазелло

00:42

higagy

Заголовок поправьте чтоли, а то у вас фамилия Винченцо больше на Чиполино похожа.

00:28

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