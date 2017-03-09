Винченцо Монтелла: "Ювентус", сосредоточься на Лиге чемпионов, скудетто ты почти выиграл"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла перед матчем 28-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" посоветовал туринцам сосредоточиться на Лиге чемпионов. По его мнению, туринцы уже практически обеспечили себе чемпионство в Италии.

- Будет ли "Ювентус" отвлекаться из-за того, что участвует в трех турнирах? Они привыкли к этому, - цитирует Football Italia Монтеллу. - Не думаю, что они будут отвлекаться на Лигу чемпионов. Конечно, если бы я мог дать им совет, то порекомендовал бы "Юве" сосредоточиться на Лиге чемпионов, так как они почти выиграли скудетто!