Винченцо Монтелла: "Я в восторге от проекта "Милана"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла отметил, что он и руководство клуба сделают все, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Сегодня 42-летний итальянец, который работает с "красно-черными" с прошлого лета, заключил новый контракт, который рассчитан до лета 2019 года.

- Теперь я, наконец, спокоен, - приводит Football Italia слова Монтеллы. – Мы хотим начать поскорее работать над тем, чтобы вернуть "Милан" в Лигу чемпионов. Я в восторге от этого непростого, но амбициозного проекта. Несмотря на то, что я сейчас в отпуске, все мои мысли связаны с началом сезона.