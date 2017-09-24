Винченцо Монтелла: "Я разочарован. Надо разобраться в причинах такой игры "Милана"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла выразил разочарование игрой команды в матче чемпионата Италии с "Сампдорией" (0:2). По его словам, все игроки показали не лучший свой футбол.

– Мне не понравилась игра, – цитирует Sky Italia Монтеллу. – Мы играли недостаточно качественно. Нужно выяснить, почему не удалось добиться положительного результата. Сегодня никто не сыграл хорошо. Мы еще работаем над игрой. У нас много талантливых игроков, поэтому нужно просто лучше работать. Рано сейчас наш проект списывать.

Психологически мы выглядели опустошенными. Надо разобраться в причинах. Я разочарован.