Винченцо Монтелла: "Я не из тех, кто ненавидит "Ювентус"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла перед матчем за Суперкубок Италии против "Ювентуса" подчеркнул, что у него есть дополнительная мотивация на эту игру, но нет ненависти к сопернику. По его словам, в предстоящем поединке ни у одной команды не будет преимущества. Встреча состоится 23 декабря в Дохе.

- Я никогда не относился к тем, кто ненавидит "Ювентус", - приводит Tuttosport слова Монтеллы. - "Ненависть" - это слишком сильное слово, чтобы описать мое отношение к ним. "Ювентус" выигрывает больше остальных, поэтому логично, что каждый хочет обыграть туринцев. Конечно, у нас всегда дополнительная мотивация на такие матчи. Победа в Суперкубке была бы хорошим подарком для Берлускони и всего клуба.

Возможна ли победа? Один раз мы это уже сделали. Но мы будем играть против команды, которая способна выиграть Лигу чемпионов. Этот матч будет отличаться от игр в серии А, поэтому я не вижу преимущества ни у одного из соперников.