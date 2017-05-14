05:36 | ФУТБОЛ — Италия

Винченцо Монтелла: "Я горжусь ничьей с "Аталантой"

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Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после матча 36-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (1:1) отметил, что команда отдала все силы на поле. По словам специалиста, он гордится таким результатом.

- Этот матч получился равным, - приводит Football Italia слова Монтеллы. - Успех "Аталанты в этом сезоне неслучаен, и она лучше "Милана". У нас в этом году не все получается, но всегда игроки отдают все силы на поле. Я горжусь сегодняшним результатом. Чувствую, что мне доверяет новое руководство. У нас нет проблем. 

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