Винченцо Монтелла: "В последнее время с "Миланом" происходят всевозможные вещи, и команде пришлось встрепенуться"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после матча 11-го тура чемпионата Италии против "Кьево" (4:1) отметил, что эта победа придаст его команде уверенности. Специалист также добавил, что с нетерпением ждет субботней встречи против "Ювентуса".

– Это победа, которая придает нам уверенности и сил, – сказал для Mediaset Premium Монтелла. – В последних играх мы могли наблюдать существенное улучшение качества футбола, и я очень доволен этим результатом. Я уже с нетерпением жду субботней игры против "Ювентуса", и у нас нет много времени, чтобы праздновать победу над "Кьево". В последнее время с "Миланом" происходят всевозможные вещи, и команде пришлось встрепенуться.

Было ли совпадением, что "Милан" играл лучше без Бонуччи? Вы можете критиковать его за какие-то ошибки, но не можете ставить под сомнение уровень его игры.

Напомним, что матч "Милан" - "Ювентус" состоится в субботу, 28 октября. Начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.