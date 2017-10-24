Винченцо Монтелла: "В Италии не так много команд, которые играют лучше "Милана"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла не сомневается в том, что клуб сумеет занять высокое место в чемпионате Италии по итогам сезона. По словам специалиста, в серии А не так уж и много команд, играющих лучше "россонери".

– Я чувствую мотивацию, мы способны на многое, – приводит Football Italia слова Монтеллы. – Комментарии? Я не переживаю по этому поводу. Сейчас у нас не самый лучший период, если посмотреть на наше место в турнирной таблице. Но в чемпионате Италии не так много команд, которые играют лучше "Милана". Мы должны снова вернуться на свою дорогу.

На данный момент "Милан" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 13 очков после 9 туров. Отставание от "Наполи", занимающего первое место, составляет 12 баллов.