Винченцо Монтелла: "Третий гол "Ромы" обескуражил "Милан"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла подчеркнул после матча 35-го тура чемпионата Италии с "Ромой" (1:4), что соперник превосходил его команду во всех компонентах. По словам специалиста, третий пропущенный гол снял все вопросы в этой встрече.

– "Рома" превосходила нас во всем, – приводит Tmw слова Монтеллы. – Первый гол был случайным – момент родился после потери и был реализован за счет качественной игры в атаке. У нас была похожая возможность, но мы не воспользовались ей. После этого все стало складываться в пользу римлян. Нам было трудно. Третий пропущенный гол обескуражил "Милан". Сейчас нам нужно собраться и подготовиться как следует к оставшимся трем матчам.