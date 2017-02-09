Винченцо Монтелла: "Такой командный дух и нужен "Милану"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после матча 18-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (1:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Красно-черные вырвали победу на 89-й минуте, более получаса играя вдевятером. На 37-й минуте миланцы остались в меньшинстве после удаления Габриэля Палетты, а на 59-й минуте красную карточку получил еще один игрок гостей – Юрай Куцка.

– Хочу поблагодарить ребят, которые проделали большой объем работы на поле, – приводит Tmw слова Монтеллы. – Именно такой командный дух нам и нужен. Удаления? Я не хочу говорить о судейских решениях. Тем более когда мы победили.