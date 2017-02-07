Винченцо Монтелла: "Сыграет ли Бакка с "Болоньей"? Зависит от того, в какой ресторан он отведет команду"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла в преддверии игры 18-го тура чемпионата Италии против "Болоньи" не стал отвечать на вопрос, выйдет ли на поле с первых минут нападающий Карлос Бакка. Колумбиец, выразивший недовольство своей заменой в матче против "Сампдории" (0:1), сообщил, что извинился за свое поведение перед главным тренером и оплатит общекомандный ужин.

– С Баккой мы все выяснили, не думаю, что он серьезно провинился, – цитирует Football Italia Монтеллу. – Он сказал, что оплатит командный ужин, я же должен выбрать, пойдем ли мы в пиццерию или в ресторан высшей категории. Сыграет ли он с "Болоньей"? Зависит от того, команда будет ужинать.