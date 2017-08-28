Винченцо Монтелла: "Сусо не продается"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после победы над "Кальяри" в матче 2-го тура чемпионата Италии (2:1) отметил, что "россонери" никогда не думали продавать Сусо. 23-летний полузащитник отметился в матче голом и голевой передачей.

– Сусо – часть проекта "Милана", – приводит Football Italia слова Монтеллы. – Мы никогда не думали продавать его. Он очень важный игрок. Матч против "Кальяри" был сложным. Мы заслужили победу. Пошли вперед, надавили на газ, а потом сознательно сняли ногу с педали. Очень рад возвращению после травмы Риккардо Монтоливо. Вижу, как он работает. Еще нужно время, но он хорошо сыграл.