Винченцо Монтелла: "Сезон "Милана" оцениваю очень положительно"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после поражения от "Кальяри" (1:2) в заключительном туре чемпионата Италии подчеркнул, что положительно оценивает выступление команды в сезоне-2016/17. "Россонери" заняли шестое место в турнирной таблице и завоевали путевку в Лигу Европы.

– Если не смотреть на результат матча с "Кальяри", в целом сезон оцениваю очень положительно, – приводит Football Italia слова Монтеллы. – Мы определились со многими игроками, сумели вернуться в еврокубки и выиграли Суперкубок Италии.

Что касается трансферов, мы уже общаемся со спортивным директором Массимилиано Мирабелли. У нас хорошие отношения. Обсуждаем, с кем расстаться, кого пригласить.