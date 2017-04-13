Винченцо Монтелла: "Обсудим с новыми владельцами, как вновь сделать "Милан" великим"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла поблагодарил Адриано Галлиани и Сильвио Берлускони за возможность тренировать клуб и отметил, что встретится с новыми владельцами "Милана", чтобы обсудить развитие команды. Сегодня Берлускони передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Йонгхонг Ли. Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

– Это знаменательный день для "Милана", – цитирует Football Italia Монтеллу. – Меня известили о смене руководства. Хочется поблагодарить Галлиани и Берлускони за возможность тренировать такой клуб. Думаю, я стал частью истории "Милана", вместе с игроками и трофеем, который мы выиграли. В ближайшие дни я встречусь с новыми владельцами клуба и уверен, что мы придем к решению, как сделать клуб таким же великим, как раньше.

Берлускони продал "Милан"